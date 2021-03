Alba Carrillo, amiga íntima de Rocío y públicamente enemiga de su exmarido Antonio David Flores, también ha querido contar públicamente lo que sintió al ver a Rocío hablando en televisión por primera vez “Me emocioné, no sabía nada del documental, me impresionó muchísimo, se me saltaron las lágrimas… Habla ahora porque tiene que coger aire, tiene que sobrevivir, cuando te meten la cabeza debajo del agua llega un momento en el que dices o salgo y cojo aire o es que ya no puedo más…”.