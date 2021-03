A falta de pruebas médicas, Ortega Cano confirma una mejoría en su estado de salud: “Afortunadamente está todo bien”

A principio de año el torero dio positivo en coronavirus, tras él lo sufrieron su esposa y dos de sus hijos. Una vez superado el covid, Ortega Cano no termina de encontrarse al cien por cien y unas declaraciones suya hace unos días, hacían saltar todas las alarmas sobre su estado de salud “Estoy preocupado me tienen que hacer una endoscopia… No tengo mucho ánimo, no salgo casi nada y tengo fuertes dolores de estómago”.