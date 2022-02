Alba Carrillo, sobre su relación con Santi Burgoa: "No me cierro a una reconciliación, le quiero mucho"

¿Se han dado una segunda oportunidad Alba Carrillo y Santi Burgoa? Las imágenes de ambos en actitud cariñosa que ha publicado la revista Semana han hecho saltar todas las alarmas. ¿Vuelve a tener pareja nuestra chica Fresh? ¿Se ha dado una nueva oportunidad con el presentador? Son las dos preguntas clave que Alba Carrillos nos ha respondido alto y claro: "No me cierro a una reconciliación".

Una charla de noche, en un coche, en actitud cariñosa y con un final muy especial, así son las imágenes de Alba Carrillo y Santi Burgoa que publica la revista del corazón . Unas imágenes para muchos podrían ser el principio de una segunda oportunidad en su relación. Recordemos que Alba y Santi han mantenido una relación de pareja durante más de dos años y que decidieron decirse adiós el pasado mes de septiembre . No han querido profundizar en los motivos, pero Alba siempre ha explicado que sus inminentes deseos de ser madre se había interpuesto en su relación con el presentador “Yo quiero volver a ser madre y Santi no quería ser padre” .

Tras repasar su historia de amor con el presentador y las imágenes publicadas, Alba Carrillo ha explicado que no sabe muy bien en qué punto está su relación con Santi y que en este momento de su vida, se está dejando querer “No sé qué va a pasar con mi vida, no hay nada cerrado ni nada, ahora mismo estoy soltera, pero no te puedo decir qué va a pasar con mi vida, yo me dejo querer”. Eso sí, ha dejado claro que “No me cierro a una reconciliación, le quiero mucho” y ha vuelto a recordar cuál es el motivo que le separa del presentador “Tenemos unos problemas estructurales, yo quiero ser mamá y ese tipo de cosas…”.

En el Fresh somos muy fans de Santi y ella ha tenido claro que ella también lo es “Para mí lo tiene todo, es guapísimo, es súper profesional y sabe escribir perfectamente porque mis affaires prenavideños me escribían que bien hueles sin h, sabes”.