Alba Carrillo habla de su ruptura con Santi Burgoa: “Este verano ya habíamos roto varias veces”

Antes de contarnos los detalles de su ruptura sentimental, Alba ha tranquilizado a Sonsoles Ónega al aclararle que no tendrá problemas con el presentador por la custodia de sus perritos “Los perritos son míos, están a mi nombre, un problema menos” . La colaboradora del Fresh había decidido cogerse unos días libres para asimilar su nuevo estado sentimental, pero según ella misma ha contado su padre le ha hecho cambiar de opinión “Me iba a coger un break, pero mi padre que es mi gran consejero ahora, me dijo que tenía que ir a trabajar y ayudar a mi madre que me necesita” .

Aunque a todos nos sorprendía escuchar a Alba decir que volvía a estar soltera, a ella la información no le pillaba de nuevas “Este verano hemos roto varias veces pero no ha transcendido”. No nos ha dado los motivos exactos que le han llevado a la soltería de nuevo pero sí ha querido dejar claro lo importante que es Santi Burgoa para ella “Le quiero muchísimo, es una persona muy importante, lo ha sido y espero que lo siga siendo. Ahora mismo estoy un poco enfadada, si no lo hubiéramos dejado pero en cuanto podamos hablar, normalizaremos y va a ser una persona importante en mi vida… Le agradezco muchísimas cosas, pero en la vida las cosas cambian y no pasa nada, hay que evolucionar como pareja pero no como personas”.