Rocío Carrasco está estudiando porque "se quiere formar y quiere mejorar", según Alba Carrillo

Alba Carrillo ha arremetido en el ‘Fresh’ contra José Antonio, tío de Rocío Carrasco y marido de Gloria Mohedano. Sus palabras no han sido del agrado de Sonsoles Ónega y Miguel Ángel Nicolás, que le han llamado la atención por hacer alusiones a los estudios de cada uno. La colaboradora no se ha mostrado de acuerdo con las críticas: “Si no han tenido posibilidades para estudiar los hijos de Rocío Jurado, entonces la gente de la calle que tiene un problema económico, ¿qué futuro le espera?”