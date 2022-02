Alexia Rivas zanja la guerra con Anabel Pantoja: “Yo solo quiero lo mejor para Omar”

Alexia Rivas vuelve a aclarar que su relación con Omar Sánchez es únicamente de amistad: “No hay nada absolutamente”

Alexia advierte a Anabel Pantoja: “Los que han traicionado a Anabel han sido sus amigos”

Alexia Rivas tiene un mensaje claro para Kiko Matamoros: “No tengo relación con Omar ni con sus amigos, pero tengo 29 años y puedo tener relación con quién me dé la gana”

Con el repentino e inesperado divorcio de Anabel Pantoja y su marido Omar Sánchez en el foco de atención, son muchos los que siguen manteniendo que Alexia Rivas podría ser una tercera persona en el matrimonio y que se está aprovechando de la situación para ganar popularidad. Informaciones que una vez más, Alexia Rivas ha querido desmentir desde el plató de ‘Ya es mediodía’.

Alexia Rivas ha llegado al Fresh muy molesta por todo lo que habían dicho de ella en ‘Sálvame’ y ha querido contestar a todo y todos punto por punto. Ha comenzado negando una vez más que tenga ningún tipo de relación que no sea de amistad con Omar Sánchez “Dije que no hay nada absolutamente nada, cero y ahora me tengo que tragar que digan en este programa que si yo voy a Canarias justo cuando rompen…”.

Incluso, le ha pedido a Anabel que zanje los rumores porque ella sabe que no son ciertos “Si sabe que no hay terceras personas por parte de Omar, que no permita más insinuaciones porque me están echando la mierda a mí”. Alexia no entiende que le acusen a ella cuando es la única que se ha callado desde hace meses “Yo he guardado la noticia, yo soy periodista y he guardado la noticia” y ha apuntado al círculo de Anabel “Los que han traicionado a Anabel han sido sus amigos, los que no son de este mundo. Igual en ver de darle consejos a Omar, que se mire ella su entorno”.

Además, Alexia ha querido responder a Kiko Matamoros y dejarle claro que ella es libre de estar o hacer lo que quiera “No tengo relación con Omar ni con sus amigos, pero tengo 29 años y puedo tener relación con quién me dé la gana en las islas o aquí”. Y ha insistido en el tema “Que no tengo nada con ‘El Negro’, que no lo he tenido, que le estoy ayudando” y ha asegurado que no va a dejar de verle por esto “Decidiré sobre la marchar, voy a ir dónde me apetezca ir…”.