Alexia Rivas niega ser la tercera persona en la separación de Anabel Pantoja y Omar Sánchez: “Es una mentira, Omar es mi amigo"”

Con la posible tentación de Omar Sánchez en el plató de ‘Ya es mediodía’, todas las miradas se han centrado en ella y en su versión de los hechos. Alexia se ha puesto seria para intentar explicar que ella con Omar Sánchez lo único que tiene es una gran amistad, que ha estado a su lado para ayudarlo y que piensa seguir estando junto a él: “Lo mío es muy sencillo y quiero poner un poco más de seriedad... Es mi amigo y me he callado, lo único que he hecho es estar ahí y apoyarle… Lo que no entiendo es que no se entienda que hay una amistad entre una mujer y un hombre”.