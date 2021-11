Marta López, preocupada por Olga Moreno: “No la noto tranquila”

Tras ver un vídeo resumen de la información, Marta López, en constante comunicación con Olga Moreno, ha explicado que ha notado un cambio sustancial en su amiga desde que salió Antonio David Flores a confirmar la separación “antes estaba tranquila, pero desde que salió el otro día David, no la noto tranquila” . Es más, Marta no cree que su amiga esté bien “Y en las imágenes la veo más desmejorada ”.

Respecto a las posibles acusaciones que le pueden recaer, Marta ha contado que Olga “estaba convencida de que a ella no le tocaba nada” y no ha dudado de que firmara todo lo que su marido le pidiera sin informarse al respecto. Miguel Ángel Nicolás asegura que Antonio David Flores va a aclarar un montón de cosas en su canal de Youtube “su idea es colgar en su canal, una entrevista aclarando muchas cosas”. Mientras tanto su exmujer parece dispuesta a guardar silencio “Lo que Olga me decía, es que no piensa hacer ninguna declaración ni entrevista ni nada… Pero me ha chocado la imagen de Antonio David, presumiendo y sonriendo con sus seguidores”.