"Entró en parraque, subió a la suite y se encerró", narraba Kiko Hernández, que encontró después a la mujer en la terraza, sentada en el suelo, encogida: "Es la primera vez que me encuentro con una situación así".

"Es cierto que soy la que ha metido la piernecita solita", reconocía, pero explicaba que no le gustan las medias tintas: "A medias no me puedo quedar". Se declaraba "descompuesta" e iba más allá hablando de la familia: "Es que son capaces de agredirme (...) Son como gitanos (...) Estoy acojo... Parecen muy finos pero son muy verduleros".