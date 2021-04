Antonio David no sabe qué más ha dicho Rocío Carrasco de él: “No lo vi, me dormí pronto”

Una vez más saliendo de su domicilio familiar en Málaga , Antonio David Flores ha bajado la ventanilla de su vehículo para atender a los medios de comunicación . Todo el mundo esperaba una reacción a la emisión del episodio 6 en el que Rocío Carrasco relata cómo según ella, él fue sembrando la semilla del mal en sus hijos hasta que se los arrebató, pero no ha sido posible. Antonio David ha dejado claro que estaba muy tranquilo “Todo bien perfecto, gracias” y que no tenía nada que decir al respecto porque no había visto el nuevo episodio de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

“Pues no lo ví, la verdad, no te voy a engañar. Me dormí pronto”, ha asegurado muy tranquilo y con la intención de que todo siga en manos de sus abogados. Respecto a la participación de su esposa Olga Moreno en ‘Supervivientes 2021’ y las informaciones que aseguran que se ha roto y ha comenzado a contar su verdad, Antonio David ha asegurado que no tenía noticias de ella como corresponde a la dinámica del concurso, en el que el año anterior también participó su hija Rocío Flores.