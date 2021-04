Dejando de lado su amistad con Rocío Carrasco , Isabel Rábago ha vuelto a intentar mostrarse neutral en la historia que comparten la hija de Rocío Jurado y Antonio David Flores , y no solo ha reconocido que Antonio David no llamaba a la prensa para que fuera a ver a los niños, sino que ha asegurado que ella no lo hizo bien: “Yo era de las que no levantaba la cámara cuando estaban los niños” .

Momento en el que ha salido a recudir el supuesto uso que Antonio David Flores hacía de sus hijos como moneda de intercambio ante la prensa y en el que Ángela Portero ha querido dejar claro que el ex guardia civil no les llamaba para que fueran al colegio ni a las puertas de la urbanización en la que vivía Rocío Carrasco. “¿Te llamaba David o te mandaba yo?”, le ha preguntado a una Isabel Rábago que ha reconocido que iba por petición de su jefa, que era Ángela en ese momento, y que ella no era de las que dejaban de grabar porque hubiera un menor en la escena “Yo era de las que no levantaba la cámara cuando estaban los niños”. Algo de lo que no se ha mostrado orgullosa.