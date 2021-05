Belén Esteban amplía su negocio al mundo de los preservativos de sabores: “Imagínate en Los Ángeles preservativos de calabaza”

Miguel no daba crédito ante la propuesta que le estaban realizando y no ha podido contener la risa cuando el presentador le ha comunicado que le estaban gastando una broma desde el programa Anda Ya de Los40. La situación ha sido muy divertida y en el plató se han reido mucho recreando la situación. Eso sí, Rosa Benito ha tenido claro ella los probaría, pero no de cualquier sabor “De pepino no porque a mí el pepino me repite”.