Belén Rodríguez afirma que están "utilizando" a Belén Esteban: "No es la primera vez que Antonio David pasa información a compañeros y luego les deja tirados"

Belén Esteban se defiende: "Informo como informáis vosotros donde trabajáis”

Belén ha llegado a los juzgados a las 11.50 h. agarrada del brazo de su marido, Miguel: "Me han citado y tengo que venir, estoy muy tranquila, informo como informáis vosotros donde trabajáis”, decía a los medios que le preguntaban. Se trata de un delito castigado con penas de 1 a 4 años de prisión, pero Belén se muestra tan confiada como decidida: “No tengo miedo”.

¿Tiene que revelar sus fuentes Belén Esteban?

Alba Carrillo, basándose en la información de Isabel Rábago, apuntaba en 'Ya es mediodía' que la vista que ha tenido lugar había sido pospuesta por Filomena y añadía que Belén Esteban podría no acogerse al secreto profesional para no revelar quién fue su fuente de información, ya que sería un derecho al que solo podrían acogerse los periodistas. “Creo que un juez te puede obligar a decir esta información de dónde la has sacado”, decía la colaboradora.