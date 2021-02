La llegada de Antonio David y Olga Moreno a los juzgados de Plaza Castilla

La llegada de Olga a la estación de AVE de Madrid junto a Rocío Flores, la hija de la demandante, sorprendía y hoy hemos podido verla acompañada de Antonio David en su llegada a los juzgados. La mujer del colaborador no ha querido hacer ninguna declaración ante las preguntas de la prensa, pero el que si ha querido hablar ha sido su marido. David Flores ha querido contestar a las presuntas acusaciones de la otra parte de haber utilizado a Belén Esteban como altavoz: "Que lo demuestre en el juzgado. Me llevo bien con todo el mundo, me llevo fenomenalmente bien con mi compañera. Nuestra relación con Belén tampoco es de amistad, eso ya lo habéis visto en plató, es una relación de compañeros, no más". Además, ha querido dejar claro que para ellos "no es un día complicado ni mucho menos".