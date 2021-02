Belén Esteban declara ante el juez por la denuncia de Rocío Carrasco: "Estoy en 'Sálvame' para informar"

Luego, la implicada destaca que se encuentra " muy tranquila" , comenta que no hay ningún riesgo de ir a prisión: "Yo vengo porque me ha llamado un juez, eso de cárcel... no tengo miedo".

Belén Esteban se defiende: "Yo informo como todos"

Sin embargo, sobre la posible opción de ella no pueda acogerse a ese derecho de la información por no se periodista, Esteban responde: "¿Dónde trabajo yo, en la Bolsa de España o en 'Sálvame'? Yo estoy en 'Sálvame' para informar".

Esteban, tras declarar como todos

La denunciada ha salido de los juzgados de Plaza de Castilla con el gesto tranquilo y dando normalidad a lo ocurrido: "Ha ido bien, me han llamado para declarar, he venido y ya está" .

Sobre el contenido que se ha debatido ante el letrado, la colaboradora explica: "Yo he respondido lo que me ha preguntado el juez, he contado la verdad". Por último, sobre el futuro del caso, Esteban dice: "Ya me informará mi abogado".