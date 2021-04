Rosa Benito vuelve a desmentir a Rocío Carrasco: “La herencia se da en 2007 y nosotros tenemos relación hasta 2011”

Una vez más, Rosa Benito no ha estado de acuerdo con la versión de la historia familiar que da su sobrina Rocío Carrasco en el documental sobre su vida. En esta ocasión, Rosa ha querido dejar claro que la herencia de Rocío Jurado no rompió la familia y que ellos siguieron teniendo una relación maravillosa con Rocío Carrasco hasta finales de 2011 por lo menos.

“Lo veo como una película de terror, de esas cosas que no te crees… Estoy descolocada, no sé qué decirte”, es lo primero que ha asegurado Rosa Benito cuando le han preguntado por el capítulo 8 de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Eso sí, Rosa ha querido explicar que de nuevo se habían dicho cosas en ese capítulo que no eran verdad.