Rosa Benito, sobre Rocío Flores: “No voy a mirar años atrás”

Rosa Benito advirtió a Amador Mohedano sobre Antonio David Flores: “Le puse un ejemplo y me dijo “Tienes razón”’

Rosa Benito, sobre los hijos de Rocío Carrasco: “yo a quién quiero es a esos niños que son los nietos de Rocío Jurado”

Por primera vez en el plató de ‘Ya es mediodía’, Rosa Benito ha escuchado a su sobrina Rocío Carrasco narrar ante la cámara como su hija Rocío Flores reaccionaba con grabes insultos al verla en la televisión. Unas durísimas declaraciones que para la hija de Rocío Jurado demostrarían la transformación que estaba sufriendo su hija con unos 14 años y ante las que Rosa no ha querido pronunciarse. Y es que según ha explicado ella ha llegado a decir esas cosas y otras peores al ver a gente sentada en platós.

“Mira, yo no me voy a ir a años atrás… De mi cuñada Rocío lo único que tengo es agradecerle todos los años que me ha dado y me ha dejado estar a su lado”, así comenzaba Rosa Benito a dejar claro que no le daba importancia a las palabras que una niña de 14 años pudiera decir al verla en televisión. Eso sí, antes de matizar sus motivos, Rosa Benito ha querido recalcar que ella nunca ha tenido relación con Antonio David Flores “De David, yo nunca he tenido relación con él”. Incluso, ha narrado como le advirtió a su exmarido Amador Mohedano que no le parecía bien la relación que tenía con él “Es más, le dije que no entendía la relación y le puse un ejemplo y me dijo “Tienes razón”.

Y es que Rosa tiene claro que a ella quién le importa en esta historia que la tiene absolutamente bloqueada y descolocada son Rocío y David Flores “Yo no le he seguido nunca, yo a quién quiero es a esos niños que son los nietos de Rocío Jurado y los he visto nacer”.

Marc Calderó ha querido saber cómo se había sentido la colaboradora del Fresh ante los grabes insultos que supuestamente le propinaba su sobrina nieta y Rosa no se ha molestado porque asegura que ella en un momento dado ha podido decir eso y cosas mucho peores “Me lo creo porque yo he estado en el salón de mi casa, he escuchado cosas y no he dicho eso, he dicho cosas peores”.