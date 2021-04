Rocío Carrasco vuelve a hablar de Rosa Benito y ella no se calla: “Yo tenía un motivo para estar ahí”

Rosa Benito ha repetido en varias ocasiones que vio el primer episodio de la docuserie de Rocío Carrasco y que no piensa ver más “por mi salud mental” y ha puesto sus cinco sentidos en escuchar el avance del episodio 8 en el que se escucha a su sobrina narrar cómo vivió la lectura del testamento de su madre, un momento que supuso el principio del fin de la familia Mohedano .

En el avance se ve a Rocío Carrasco relata como Ana, la albacea, vecina y amiga de su madre les reúne a todos en la casa de la Más Grande para proceder a la lectura del testamento y explica que no todos los que estaban allí tenían por qué estar. Lanzando una pullita directa a Rosa Benito , recordemos aquello de “el final de una fue el principio de muchos” .

Tras escuchar las palabras de Rocío, Rosa Benito se ha quedado perpleja, pero rápidamente ha explicado que ella tenía un buen motivo para estar ese día en esa casa: “Si yo estaba ahí es porque Rocío dejó herencia a mi hijo menor de nueve años, no estaba porque quise, a mí no me dejó nada”.