Rosa Benito niega la existencia de otro testamento de Rocío Jurado: “A mí no me consta”

Sin embargo, Rosa Benito ha dejado claro que hasta donde ella sabe, no existía ningún testamento anterior “A mí no me consta que hubiera otro testamento, cuando abres un testamento te tienen que decir que este testamento anula a otros anteriores y eso no se habló … Mi cuñada Gloria que yo sepa no estaba en otro testamento”. De hecho, ha recordado que el único testamento de Rocío se hizo el día antes de que ella se marchara a Houston “El testamento que hace lo hace el día 18” y no entienden que digan que dio una guanta sin manos a su hermana Gloria “Una guantada sin manos por qué si les ha dejado una herencia como si fueran sus hijos a sus hermanos”.

Además, Rosa ha contado que Rocío le dijo que no lo había hecho bien y que cuando volvieran a España quería cambiarlo “Ana Iglesias va a Montepríncipe y cuando vuelve me llama y me dice “cómo Rocío no me ha dicho nada, no he querido decirle nada” y todo se queda como está”.