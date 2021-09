Una vez más, Rosa no quería entrar en polémicas, pero ha continuado hablando y ha terminado justificando la dura crítica que le hizo la que fuera su amiga Belén Esteban en ‘Sálvame’: “Belén Esteban me conoce y sabe perfectamente, ella misma lo ha reconocido que me tiene cariño, que soy buena muy mujer y que ella sí se fía de mí. Ese día tendría algo mal, yo también la conozco a ella y me quedo con lo bonito de la gente. Hay que ser positivos”.