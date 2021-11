Rosa Benito llora desconsolada tras hablar con Alessandro Lecquio: "Me ha pedido perdón por lo de mi hija"

Rosa Benito se rompe ante el daño constante a su hija: "Es una curranta y llevan 20 años machacándola"

Minutos antes de que Rosa Benito se sentara en la mesa del Fresh para dar por zanjado un enfrentamiento con Alessandro Lecquio que jamás hubiera pretendido, Sonsoles Ónega ha sorprendido a Rosa Benito llorando desconsolada en el sofá del plató de ‘El Programa de Ana Rosa’. Rosa había tenido una conversación muy intensa con Alessandro Lecquio en la que ambos se han pedido perdón por haber hablado de sus hijos

¿Qué le pasa a Rosa Benito? ¿Por qué ha roto a llorar de esa manera? Rosa Benito entre lágrimas, le ha reconocido a Sonsoles Ónega estar “muy sensible hoy” y prometido contarle todos los detalles durante el Fresh. “He tenido un bajón súper fuerte y me he enterado de algo que pensaba Lecquio, y yo sería incapaz de decir algo que pueda afectar en sus sentimientos, me da mucha pena que puedan pensar que pienso algo así… He ido a buscarlo y luego te cuento que tengo que respirar”, ha explicado Rosa Benito todavía con lágrimas en los ojos cuando ha arrancado el Fresh y le han preguntado cómo estaba.

Rosa asegura que le ha venido muy bien hablar con Lecquio, pero que sentía mucho dolor “Me ha venido bien. Yo jamás hubiera pensado que al oírme hablar que lo he hecho con esa intención, jamás”.

Ya más tranquila y tras ver un resumen de su enfrentamiento con el colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’, Rosa Benito ha soltado todo lo que llevaba dentro y nos ha contado que estaba mal por lo que Lecquio le había dicho y porque una vez más la utilizaban de arma para atacar a su hija Rosario Mohedano “El coche ha venido antes a buscarme y he salido a buscar a Alessandro, primero para pedirle perdón y él a mí también me lo ha pedido refiriéndose a mí hija… Yo tengo una hija que es muy luchadora, una de 13 años que va al instituto, no se puede hacer daño continuamente… Lleva 20 años luchando en la música y no le perdonan que es sobrina de Rocío Jurado… Esa niña desde que yo la he parido es artista, se reinventa continuamente, lleva 4 años haciendo su música, cantando, haciendo sus bolos y no se la reconoce…”.

Rosa estaba rota por completo porque son muchos los años y las ocasiones en las que cargan contra su hija “Pusiste a mi hija de puta y mi hija tiene tres hijos de colegio, por hacerme daño a mí… Él y todos, ya basta… Rosario Mohedano ha demostrado ser una artista y canta muy bien, sino ella misma se hubiera retirado porque no es gilipollas… Es una curranta y llevan 20 años machacándola, desde que sacó el disco… 20 años luchando. Yo muchas veces le digo “Rosario, vete, vete de este país””.

Rosa tiene la sensación de que ella y Amador tienen la culpa del fracaso musical de su hija Rosario “A veces que digo “qué pena tener los que tienes” porque la crucifican a ella y no es justo, es una curranta y está haciendo lo que a ella le gusta… No puedo más, que me ataquen a mí, pero que dejen a Rosario en paz…”.

Respecto a su conversación con Alessandro Lecquio, el enfado ha quedado en un abrazo y un perdón “Con Lecquio he terminado bien… Ni con él ni con nadie, no me metería con nadie que tiene hijos, me puedo meter contigo, pero no con tus hijos…”. Sin embargo, Rosa no podía quitarse de la cabeza a su hija y ha continuado con el tema “Ella puso un tuit porque está agotada, no hablan de los tiktok, solo se meten con su música… Desde pequeñita enamoraba a la gente, con su tía jadeándola porque su tía la adoraba… Yo miraba al espejo y lloraba”.