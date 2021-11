En 'Ya es mediodía' Rosa Benito confesaba que veía muy mayor a Alessandro Lecquio. "Me da pena", reconocía la colaboradora. Al escuchar estas palabras, El conde enloquecía y brotaba contra la tertuliana. "Sabía que Rosa era muchas cosas, entre ellas una mentirosa que se viste por los pies... pero ahora me he dado cuenta de que es cortita, pero muy cortita", comenzaba diciendo.

"Ella se justifica diciendo que estaba herida, pero lo estaba con Amador... el numerito con el soplete era una mentira hacia toda la audiencia, no tiene nada que ver", manifiestaba el colaborador. Es un ejemplo más de lo cortita que es, la dueña de la empresa en la que trabaja es de mi misma quinta, el novio de la presentadora con la que trabaja también lo es, por cierto, se lo presenté yo...".

"En fin, habla de pena, pena debería darle su hija que en vez de ponerse la bata de cola como su tía está vendiendo braguitas en una web para adultos", termina diciendo Lecquio.

Rosa: "Lo que tengas que decir, dímelo a mí"

En 'Ya son las ocho', Rosa ha querido responder a las palabras de Alessandro. "Creía que tenías un humor un poco más natural. A mí me gusta ser mayor, porque eso quiere decir que tengo vida. Cuando dices lo de cortita no sé a qué te refieres. Medía 1,73, ahora 1,70 porque con la edad… Si tienes que decirme algo dímelo a mí, a mi familia déjala en paz. Dime a mí hija de la gran…, pero a mi entorno déjalo", empezaba pidiendo la ex de Amador Mohedano.