Alba Carrillo ha aprovechado la situación para recordar que tiene un conflicto personal con Jorge Javier Vázquez y que estaba esperando una señal del presentador “¡Qué suerte, Rosa! Para todo hay clases porque a mí todavía no me ha pedido perdón. Me encantaría que también que alguna vez se viera conmigo... Aprovecho para decirlo, pero como mira siempre hay clases, como yo no soy de la alta alcurnia telecinquera…”.