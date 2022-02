El tirón de orejas de Rosa Benito a sus compañeras del Fresh: “No se entiende nada”

Alba Carrillo ha querido imaginarse cómo será la reacción de don Juan Carlos de Borbón para consolar a su hija Cristina tras la infidelidad de su marido Iñaki Urdangarin y en plató del Fresh se ha abierto un debate muy apasionado. Tan apasionado que desde su casa, Rosa Benito no ha tenido más remedio que intervenir y pararles en seco.

Alba Carrillo se estaba preguntando con qué alimentos consolaría el rey emérito a su hija pequeña tras sufrir una infidelidad “mi padre compra comida rápida y helado, y vemos una pelí juntos” , Miguel Ángel Nicolás ya se los había imaginado comiendo algo muy sano y Sonsoles Ónega ha parado en seco la conversación “Por favor, está diciendo Rosa Benito que no se entiende nada, que estáis gritando por demás… os estáis pisando y si Rosa no entiende nada, nadie entiende nada porque Rosa es el pueblo” .

La colaboradora del Fresh, Rosa Benito acababa de escribir un mensaje a la presentadora para que pusiera orden en su plató porque desde casa no se entendía lo que quería expresar. Un gesto que a Sonsoles le ha parecido bien, pero que no ha gustado demasiado a sus compañeras. Alba Carrillo, que no es la primera vez que lo comenta, ha soltado un “Quería venir hoy también, está celosa”.