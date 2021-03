Marta López siente pena por Rocío Carrasco: “Ha puesto a sus hijos a los pies de los caballos”

“Hecha polvo” y asegurando que ella no era la protagonista de nada, Alba Carrillo, amiga íntima de Rocío Carrasco, ha querido contarnos como había vivido la emisión de los dos primeros capítulos de la serie documental ‘Rocío, contra la verdad para seguir viva’ en la que su amiga Rocío Carrasco narraba el pero episodio de su vida y no ha dudado en plantar cara a Marta López para defender a la hija de la más Grande a capa y espada “Yo quiero ver burros volando y no puede ser”.

“Estoy hecha polvo, como amiga y como mujer, me tocan cosas… Cuando has tenido una separación con hijos, sabes lo que duele… Yo no soy protagonista de nada, yo no hago de portavoz de nadie… Yo solo les digo que estoy aquí y les quiero… si no he estado lo suficiente, les pido perdón”, así de sentida y triste comenzaba Alba Carrillo a expresar lo que sintió al ver el tremendo dolor de Rocío Carrasco hacerse público.

Alba Carrillo ha querido dejar claro que ella no era protagonista de nada “Yo no soy portavoz ni protagonista de nadie… Aquí no gana nadie, lo que hay es un testimonio desgarrador de una familia… En un juicio de familia no gana nadie, se sufre muchísimo” y ha tenido muy claro que Rocío estaba en todo su derecho de hablar y contar su verdad.

Tras saber que Fidel Albiac había dicho que no iba a entrar en un cruce de acusaciones, Marta López ha tenido la sensación de que ya había entrado en una guerra “A mí me parece una guerra en toda regla, tú sabías las consecuencias que iba a tener”. “Ha desatado una realidad social, esto ocurre y como lo hace una persona pública”, le ha respondido una Alba muy molesta que ha recordado que “Este señor hablaba en ‘Gran Hermano’ cada 25 minutos de Rocío Carrasco”, refiriéndose a Antonio David Flores.

Sin embargo, Marta se ha mantenido en que no lo habían hecho del todo bien “Si no querían una guerra tendrían que haberse planteado hacerlo de otra manera” y como ha podido ha explicado que tenía la sensación de que Rocío Carrasco había cometido un error. Decimos como ha podido porque Alba Carrillo ha defendido a su amiga con uñas y dientes en todo momento.