El homenaje de ‘Ya es mediodía’ a Verónica Forqué: “No tengo miedo a nada”

Verónica nos confesó no tener miedo a nada “bueno a la muerte cuando era jovencita”, ahora no se quería morir y aseguraba no tener término medio “o estoy contenta o estoy fatal”. Tras su divorcio del padre de su hija, Manuel Iborra, Verónica nos confesó que no creía en las parejas para toda la vida “Creo en el amor a ratos”.