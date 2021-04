Tras semanas sin pronunciarse en sus medios de comunicación y de estar desaparecida en las redes sociales , Gloria Camila ha roto su silencio y lo ha hecho dejando ver que está atravesando un momento complicado y que no se encuentra con fuerzas: “Últimamente no me apetece mucho subir historias” .

Visiblemente afectada y muy triste , Gloria Camila ha reaparecido en sus redes sociales después de convertirse en otra de las protagonistas de la docuserie de su hermana Rocío Carrasco . Gloria ha agradecido mucho el cariño recibido “os quiero mucho y agradezco a todos los que me mandáis mensajes súper bonitos y que sois maravillosos”, pero ha dejado claro que no tiene ni ganas ni fuerza para darles contenido.

Desde que comenzará la emisión de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, hemos visto a Gloria Camila en compañía de su sobrina Rocío Flores y de su padre José Ortega Cano, pero no le habíamos escuchado decir ni una sola palabra. En su reaparición en Instagram, Gloria Camila ha dado las gracias por el apoyo recibido “Leo comentarios positivos y me subís la moral, y me hacéis que sea feliz”, pero no ha escondido su tristeza.