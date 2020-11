Miguel Ángel Nicolás, se queda muerto: “Isabel Rábago me ha dicho que quiere que gane Donald Trump”

A pocas horas de que EEUU anuncie su nuevo Presidente y tan solo unos minutos antes de que en el Fresh analizáramos quién es y cómo se ha comportado durante su reinado la primera dama Melania Trump , Miguel Ángel Nicolás ha soltado la bomba: “Me ha dejado muerto, la Rábago me ha dicho que quiere que gane Trump”.

Una noticia que ha sorprendido en la mesa de ‘Ya es mediodía Fresh’ y que la periodista Isabel Rábago ha querido matizar y no desmentir: “Dejadme matizar que ahora voy a aparecer yo con el cartelito de “La Rábago quiere que gane Donald Trump”. Además, de contar con el apoyo de Alba Carrillo quién ha pretendido quitarle hierro al asunto preguntando que si no había nadie joven que se pudiera presentar y pidiéndole a Nicolás que no dijera eso “luego le dan a la niña hasta en el carné de identidad”.