Rosa Benito muestra material inédito de la amistad de Rocío Jurado y Lola Flores: “Eran hermanas”

El 16 de mayo de 1995 Lola dejaba este mundo y lo hacía tal y cómo quería con miles de personas cantándole la Zarzamora . Y es que sus amigos tenían razón al decir aquello de que no hay nadie que no quiera a Lola Flores. A Rosa Benito se le han puesto los vellos de punta al ver las imágenes de la despedida de la Faraona y volver a escuchar a su cuñada Rocío Jurado afirmando “He querido tanto a Lola que parece que las cosas se han conformado para que yo tenga una nieta que se llame Flores” .

“Fue un cumpleaños de mi sobrina Rocío y Lola ha estado en muchos cumpleaños, en muchos eventos… Cuando Lola tenía su casa en María de Molina hemos ido con mi cuñada a un montón de eventos, en navidades… Lola fue súper moderna de mente, de corazón, a sus hijos les dio toda la libertad del mundo porque se tenían que equivocar ellos”, ha asegurado una Rosa Benito que al igual que muchísima gente no pudo contener las lágrimas de la emoción al ver por primera vez a la Faraona sobre un escenario: “La primera vez que yo veo a Lola fue en el Florida Park… Cuando yo veo a esa mujer con esa bata blanca e hizo así con el abanico y me puse a llorar… Era tan grande, me transmitió tanta positividad”. Y es que según ha confirmado el propio Miguel Ángel Nicolás “Hasta que la veías en directo no te das cuenta de lo artista que es Lola Flores”.