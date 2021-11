Sonsoles Ónega muestra su cariño a Ana Rosa Quintana: “Es una presencia que ya echo de menos, vuelve pronto querida jefa”

Con semblante serio y una sensación muy extraña, Sonsoles Ónega ha comenzado el Fresh con una noticia muy triste he intentado explicar a los espectadores cuál era la sensación de “extrañeza y tristeza” que se llevaba viviendo en el plató desde que Ana Rosa Quintana había anunciado que dejaba el programa temporalmente para curarse de un cáncer de mamá .

Tras volver a escuchar a la reina de las mañanas dar la noticia más dura de su vida a los espectadores que lleva 17 años a su lado y ver cómo la profesión, los políticos y media España le mostraban su cariño públicamente, en la mesa del Fresh han intentado contener las lágrimas para mandarle a la presentadora todo su apoyo. Sin embargo, Rosa Benito no lo ha conseguido .

Llena de emoción, le ha mandado a Ana Rosa Quintana un bonito mensaje y ha explicado que la noticia le había traído muchos recuerdos no buenos “Es súper duro, es una mujer muy valiente… como ha dicho ella, tiene unos médicos muy buenos, lo ha cogido a tiempo… Me ha removido muchas cosas y sí, hoy es un día difícil”. Por su parte, Miguel Ángel Nicolás ha explicado que “Ana Es una de las personas con más fuerza y más energía que ella tiene” y que está convencido de que quieta no se va a estar “Va a estar todo el día dando por saco, con los mensajes, prepárate… Va a ser… casi mejor que siga con el programa”.