Miguel Bosé, negacionista hasta de la Jurado: “Yo no conocía a Rocío”

Rosa Benito ha contado que ella y Miguel Bosé tienen la misma edad y que de joven, le gustaba mucho lo que hacía. Sin embargo, un poquito después de la muerte de Rocío Jurado, Miguel tuvo una entrevista en el programa de Mirtha Legrand y ella le dijo que era una pena la pérdida de la Más Grande , y Miguel le dijo que él no conocía a Rocío.

Rosa Benito flipó ante la reacción de Bosé ya que Rocío había llegado a ser madrina de su programa de televisión “Desde ese momento, yo a este señor no le tengo ningún respeto. Porque aunque no hubiera trabajado con ella, por respeto tenía que haber dicho algo, pero decir que no la conocía”.