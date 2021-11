Rosa Benito muestra el resultado inmediato de su tratamiento de belleza: “Me lo pusieron el otro día”

Rosa Benito está a favor de los retoques estéticos si hacen bien a las personas que se los realizan, pero ella asegura tener pánico a los quirófanos y no haberse hecho nada nunca. Lo único que sí reconoce es someterse a un tratamiento con plasma que le va fenomenal “El otro día fui dónde tú sabes y me hice una cosa que hacía mucho que no me había hecho, lo del plasma y mira que cosa más mona”.