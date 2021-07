Marta López ve a Olga Moreno en la final: “Sabe que Antonio David Flores no se va a acercar a Telecinco”

“Estoy absolutamente convencida de que Olga se va a salvar y la vamos a estar esperando con los brazos abiertos como ganadora de ‘Supervivientes’, le moleste a quién le moleste ”, ha asegurado Marta López dejando claro que su amistad con Olga Moreno sigue más viva que nunca. Sonsoles Ónega ha visto en sus palabras un posible mensajito a sus amigas en plató, pero Marta ha aclarado que no era así “las adoro y quiero agradecerlas que siendo amigas de Rocío jamás me han juzgado… Muchísimas gracias, Isa y Alba” .

Respecto a la llegada de Olga Moreno en plató, Marta López ha aclarado que no sabe quién irá al plató a recibir a la superviviente, está segura de que estará su amiga Ana y puede que Rocío Flores o su hermana. Lo que sí ha dejado Marta confirmado es que el marido de Olga no estará cerca de las instalaciones de Mediaset “Sabe que Antonio David Flores no se va a acercar a Telecinco” y que a la superviviente no le va a pillar por sorpresa.