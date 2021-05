Rosa Benito rectifica y confirma la buena relación de Antonio Canales y Rocío Jurado: “Rocío le tenía muchísimo cariño”

“Sé que era una relación muy buena, Rocío le tenía muchísimo cariño, le admiraba como bailaor… Es verdad lo que cuenta… Lo que dice que Rocío estuvo en su casa, eso yo no lo he vivido. Supongo que Rocío tuvo que ir con alguien, ella no sabía conducir y siempre iba con alguien… En casa de Canales yo no recuerdo haber estado nunca”, Rosa ha confirmado el cariño, pero respecto a la petición de opinión no ha querido mojarse.