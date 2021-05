Rosa Benito, sobre la agresión de Rocío a Rocío Carrasco: "A mí este episodio me lo contaron de otra manera"

Lo que no entiende la colaboradora es si fue Rocío Flores la que agredió a su madre, por qué la denunció después, "se supone que es la estrategia de Antonio David y la niña", le han explicado Sonsoles Ónega y Miguel Ángel Nicolás. A lo que Rosa Benito les ha respondido, "entonces el padre no está protegiendo a su hija, ese es el problema. Es una menor. Es una niña que la está llevando por una camino que no es el idóneo" , ha sentenciado.

La versión que conoce Rosa Benito

"Son unos niños que están manipulados" , ha asegurado Benito, "son unos niños que no están creciendo como deberían de crecer", ha añadido, porque unos padres se pueden separar pero lo que no deben hacer es que criar a sus hijos con ese odio.

"¿Vosotros en la familia os enterasteis de este episodio?", le ha preguntado Alba Carrillo a su compañera, "a mí me lo contaron de otra forma", le ha contestado, sin querer dar muchos detalles. Pero Alba Carrillo le ha insistido, y ha querido saber cómo se gestionó eso en la familia, "yo no quiero entrar", ha asegurado, "me entere de otra forma y, de las dos partes", ha añadido. Miguel Ángel Nicolás ha aclarado que Rosa Benito se enteró de la versión de Rocío Flores y su padre, pero no se lo contó Antonio David.