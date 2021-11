Isa Pi lo dijo en el ‘Deluxe’ y lo ha vuelto a dejar claro en ‘El programa de Ana Rosa’, en el que colabora. Está cansada de los desprecios de su hermano Kiko Rivera y necesita un perdón . El DJ no parece estar dispuesto a dar su brazo a torcer y según Miguel Ángel Nicolás, ambos habían decidido dejar de seguir en redes sociales . Un detalle que puede marcar un distanciamiento realmente grave entre los hijos de Isabel Pantoja.

Kiko Rivera cargó con fuerza contra su hermana Isa Pi y ella no se ha quedado callada. Isa está cansada de las vejaciones y trato desigual que recibe por parte de su familia, y ha decidido decir basta. A Isa no le sirven indirectas ni mensajes a través de terceras personas, ella quiere que sea su hermano el que la pida perdón por todo lo que ha dicho de ella y hasta que ese momento no llegue, piensa mantenerse firme.