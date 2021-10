Isa Pantoja se rompe y planta cara a su hermano Kiko Rivera: "Me deja como una mierda"

Isa Pantoja cuenta que ella no fue al hospital cuando nació Carlota porque su propio hermano le pidió que no fuese, porque en aquel momento estaban enfadados , “no porque no quisiera, me dijo que no quería que montara un circo, está mintiendo ”.

Isa considera que ya no solo es lo que su hermano decía de ella, sino “la manera despectiva en la que lo hacía”: “Estoy harta de que echa la culpa a todo el mundo, la culpa la tienes tú porque se te va (…) solo quiere dejarme mal. He sido estúpida por callarme y perdonarle y lo que me frene a contar más cosas es porque tengo la esperanza de arreglar las cosas”.

Llega un momento en el que a Isa se le quiebra la voz y está al borde del llanto, muy cansada de que su hermano la ataque de la manera en la que lo hace: “Para quedar él como un rey, me deja a mí como una mierda porque no lo soy y no lo consiento. Me planto y no voy a permitir que diga ni esto. Yo no soy como él, no necesito que me aplaudan como a él y me digan que soy una reina.