Rosa Benito, dolida por las acusaciones de Rocío Carrasco: “Si me tengo que ir de este programa y de esta cadena, me voy con la cabeza muy alta”

Visiblemente afectada, Rosa ha comenzado su discurso con un “Estoy afectada, pero estoy tranquila” , y ha querido responder punto por punto a todas las acusaciones que le habían lanzado tras las nueva declaraciones de Rocío Carrasco. “ Lo de Sonsoles lo dije yo en su día, cuando se sienta en un programa de televisión, David entra para desmentirla, la afea y la chiquilla lo pasa súper mal… Yo nunca he dicho que esto no sea verda d, yo lo que no he visto es que le diera un beso, pero la infidelidad que es lo que vivimos, yo nunca lo he negado… De ese sitio a la casa de mi cuñada, andando hay un cuarto de hora o veinte minuto s… Estaban mis hijos y les hubiera pedido lo que sea…”, así volvía a aclarar que ella no fue testigo del suceso que contó Rocío Carrasco en su documental y volvía a dejar claro que ella siempre la ha defendido.

Rosa no entiende tanta rabia “Todo es ahora malo de su familia, cuando se la ha querido y se le ha protegido”. Además ha dejado claro que ella no vive de nadie “Dicen que yo he vivido de mi sobrina Rocío Carrasco y no es verdad, yo empiezo en esta televisión cuando mi hija Rosario entra en ‘GH’… Yo he trabajado mucho, yo no me he aprovechado de ella. Yo he trabajado, he dejado a mis hijos solos, a los que tengo conmigo, a los cuatro y a mis nietos. Que son mi sangre. En programas de televisión en los que he estado he sacado la cara por mi hija y mi yerno”.