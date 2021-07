Rosa Benito apoya a Rocío Carrasco tras las conversaciones durante la publicidad: "Mi sobrina tiene razón"

Después de la emisión de las imágenes que no se pudieron ver durante el estreno de Rocío Carrasco en ' Sálvame ' y en las que Rocío Carrasco habla con María Patiño de lo que pasó entre ellas y aclara temas pendientes con otros colaboradores , Rosa Benito ha apoyado a su sobrina en 'Ya es mediodía'.

"Creo que mi sobrina tiene razón, porque si tú eres amiga mía y yo te puedo contar mis cosas en privado... eso no quiere decir que no haga algo que no sea normal", ha dicho Rosa Benito apoyando a Rocío Carrasco.