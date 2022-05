Rosa Benito se despidió de Jesús Mariñas en el hospital: "Ya estaba dormido, llevaba dos años enfermo"

Según ha explicado Rosa, Mariñas llevaba mucho más tiempo del que pensábamos luchando contra el cáncer “ Llevaba dos años luchando con esto , es un hombre que tenía mucha fuerza. Querían que respetaran su enfermedad y que no se hiciera público . Su marido no se ha separado de él ni un momento…”.

Era su amigo al igual que lo fue de su cuñada Rocío Jurado “Rocío le llamaba y le decía ‘¿y tú no sabes que yo te quiero?’”, pero Rosa sabe que Mariñas no se callaba nada y que con sus palabras y sus letras ha hecho daño en ocasiones “Con la pluma ha hecho… él escribía y como estuviera cruzado más valía que no leyeras lo que había escrito de ti… Si a mi cuñada le dolía lo que escribía de ella era porque le quería… Quería a la gente, pero tenía ese punto de maldad. Tenía maldad, con Julio, le ha puesto fatal…”.