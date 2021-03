Rosa Benito: “María Teresa Campos no era tan amiga de Rocío Jurado, yo no la he visto en casa de mi cuñada”

No eran tan amigas como presume María Teresa

A Rosa Benito le da mucha “alegría” que las Campos estén del lado de su sobrina, pero… “cuando yo oigo, y de verdad con todos mis respetos que Teresa fue amiga de Rocío (…)”, parece que no es del todo así, “que en esos 18 meses que tiene la enfermedad, solamente va un día a verla en el hospital”, ha asegurado Benito. “Que no era amiga, yo no la he visto en casa de mi cuñada como he visto a Isabel Gemio, a mucha más gente”, ha sentenciado.