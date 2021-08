Rosa Benito, sobre la vuelta de Rocío Carrasco a Chipiona: “No me encuentro con quien no quiero”

Tras ver a su sobrina asegurar que ha regresado a Chipiona para no dejar de ir, en la cara de Rosa Benito se ha dibujado una enorme sonrisa y ha expresado un “Sería algo maravilloso ”. Y es que la colaboradora del Fresh está convencida de que su sobrina puede convivir en Chipiona con el resto de la familia sin ningún problema.

Ni en el barrio dónde está el chalet de Ortega Cano , ni junto a la vivienda de su tío Amador o en la Avenida de Regla junto a la casa en la que veraneaba su madre, Rosa Benito no ha encontrado impedimento alguno a que Rocío Carrasco se compre una casa en Chipiona . Es más le ha parecido una idea estupenda “Me encantaría que tuviera algo en un lugar en el que ha sido una niña tan feliz” .

Rosa Benito ha explicado que Chipiona es muy grande, tiene sitio para todos y que ella cuando va solo ve a la gente que quiere ver “Yo voy a Chipiona y no me encuentro con quién no quiero, Chipiona es muy grande”. Además, ver la casa de la Más Grande, ‘Mi abuela Rocío’, le ha traído grandes recuerdos a la memoria y nos ha contado como Rocío Jurado tenía preparada unos apartamentos para cada matrimonio de la familia y el suyo con Amador Mohedano se llamaba ‘Rosa y aire’ como una de las canciones de la artista.