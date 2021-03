“El físico lo cuido al milímetro por mí y para rendir al máximo” y es que el capitán del Real Madrid tiene claro que la edad que aparece en el DNI es solo un número y que no se tiene que catalogar a las personas por su edad y sí por su rendimiento. Entre las confesiones que nuestro Thor Ramos le ha hecho a nuestro también querido Ibai Llanos está la de su gusto por el baño turco “Me gusta desconectar ahí, es mi momento del día donde intento evadirme de la rutina diaria ”. Y es que Sergio tiene el tiempo muy justito y repartido entre los entrenamientos y la profesión, y su familia “Mi mujer y mis cuatro hijos que ya te digo yo, qué tela” .

Aunque Sergio Ramos es muy estricto en su alimentación como hasta su mujer ha confesado, se da algún que otro caprichito. El futbolista no comenzó a beber alcohol hasta los 23 años, ha asegurado que eran un joven muy responsable que casi no salía ni iba “de botellona con sus amigos”, pero en la actualidad le ha encontrado un puntito de placer a beberse una copita de vino tinto de vez en cuando “Es algo que me gusta mucho”.