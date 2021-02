Sofía Suescun se posiciona ante la huida del Rubius a Andorra: “Si no fuera por mi madre yo también me iría”

Sabíamos que el famoso youtuber Rubius se marchó de España a Andorra para no pagar los impuestos , pero escuchar las cifras reales que cobró y tuvo que pagar, quizás asustan un poquito más. El Rubius puso pies en polvorosa tras haber tenido que pagar el 51,43% de impuestos del millón y medio de euros que ingresó en 2019. Un drama fiscal que viven muchos famosos online y de papel couché de nuestro país, entre los que se ha visto identificada Sofía Suescun .

Tras escuchar las astronómicas cifras ingresadas por el Rubius en su cuenta corriente y sin querer hablar de porcentajes, Sofía Suescun ha asegurado en la mesa de ‘Ya es mediodía Fresh’, donde es colaboradora, que ella también siente impotencia ante el altísimo porcentaje de sus ingresos que se queda Hacienda y que si no fuera por su madre y sus animales, también se marcharía del país.

“Yo si tuviera la posibilidad también me iba por allí arriba, pero tengo aquí a mi madre, a mis animales y a todo el mundo” . Sí, han leído bien, a Sofía Suescun le parece bien la decisión del Rubius y de otros youtuber o famosos que deciden marcharse del país que les vio nacer y les formó para evitar pagar la mitad de sus ingresos a Hacienda. Según ha comentado con Alba Carrillo, ambas pagarían con más gusto sus impuestos si el dinero fuera destinado a bienestar educativo o social del país .

Pero en la mesa del Fresh no solo ha llamado la atención que Sofía se pronunciara públicamente a favor del youtuber sino a la hora de encontrar los motivos para no marcharse de España, se acordara antes de su madre y sus animales que de su novio Kiko Jiménez. Pero Sofía ha sabido rectificar a tiempo “A Kiko no lo cuento porque ya lo tengo como parte de mí y viene conmigo a todos los lados”.