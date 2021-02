El electricista del Rubius nos da detalles de cómo es la casa del youtuber en Andorra: "Está bien, es un chalé"

Marc Calderó ha destacado lo que más le ha impactado de la vida de Julio Corbacho tras pasar varias horas con él, "me llamo la atención la cantidad de horas que está grabando, de hecho desde que se levanta hasta que se va a dormir, no para de colgar vídeos ", ha explicado el reportero. Puede llegar a tener en un día un millón de visitas.

Sobre la tributación fuera de España, Julio Corbacho nos ha contado que estaría mal si tributara en Andorra y no viviera allí, eso estaría mal, pero no es el caso. Además no le parece bien ni las críticas de un lado ni de otro, "yo he visto decir en televisión que hay que colgar a los youtubers en la plaza del pueblo, que somos seres humanos", ha asegurado.