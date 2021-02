El mensaje de Sofía Suescun a Isa Pi, sobre su boda con Asraf: “Estás a tiempo de pensártelo”

Hace unos días en ‘Socialité’ presentaron un vestido, un diseño que podría encajar con lo que quiere la hija de Isabel Pantoja lucir en ese día tan señalado. Sofía Suescun ha querido saber si podría ser cierto y se lo ha preguntado directamente a la protagonista, “y me ha dejado claro que no tiene nada que ver”, ha asegurado la colaboradora.

El vestido de novia de Isa Pi

El lugar también parece que ha cambiado, ya no va a ser en Marruecos, será aquí en España … sin embargo todavía no hay ninguna fecha para el evento. Eso sí parece que será este año 2021.

Sofía Suescun no ha querido dejar pasar la oportunidad para mandarle un mensaje a Isa Pi desde ‘Ya es mediodía’, “el lugar, el vestido… todo es maravilloso pero el novio… yo quiero mucho a Isa, sabemos que no le gusta que hablemos de sus parejas pero Asraf demostró en 'La casa fuerte’ como futuro esposo... Isa por favor estás a tiempo de pensártelo. “Que el coronavirus sirva de algo, el de no poder casarse ya”, ha subrayado Sofía.