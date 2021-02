Rosa Benito, sobre su hijo rapero ‘El Mohe’:“No quiere que vaya a sus conciertos para que no me relacionen con él”

Rosa Benito, sobre Chayo Mohedano: “Está en un momento muy bonito de su vida tanto profesionalmente como personalmente”

Rosa Benito, no entiende de rap: “Yo no sabía que era una pelea de gallos porque a su padre le gustan los gallos ingleses”

“HDS, me lo he apuntado para no equivocarme”, Rosa Benito nos da todo los detalles de la carrera artística de su hijo Amador Mohedano Jr.

Le vimos prácticamente nacer, entrar en la adolescencia y de pronto se ha convertido en una incipiente estrella del rap. Amador Mohedano Jr, o ‘El Mohe’ como le gusta que le llamen, ya es todo un hombre y busca hacerse un hueco en el mundo en el que su tía llegó a ser la Más Grande. Sí, el pequeño de los Mohedano rapea a las mil maravillas y ha dejado atrás la imagen de un niño tímido que teníamos. Ahora no solo combina las palabras a las mil maravillas, sino que se ha creado su propia imagen y se atreve con look arriesgados y hasta con total look estampados igual que te conjunta un abrigo con un gorro de pescador y sale tan airoso.

¿Qué piensa Rosa Benito de la nueva estrella de la familia? Rosa está encantada con el nuevo reto de su hijo aunque asegura que no se sabe ninguna de sus canciones “No me sé ninguna, lo veo súper difícil… La primera canción que hizo fue sobre su primer desamor y me gustó muchísimo… Le pido que por favor no haga letras de esas de las peleas de gallos…”.

Chayo Mohedano, la artista de la familia: "Está en un momento muy bonito"

Y es que Rosa no entiende de rap y eso de las peleas de gallos le sonaba a otra cosa muy distinta “Yo no sabía que era una pelea de gallos porque a su padre le gustan los gallos ingleses”. Aunque parece que todos han heredado una chispita del arte de su tío Rocío, la verdadera estrella de los Mohedano sigue siendo Chayo “Su padre también canta muy bien… Mi hija es a la que de verdad le ha gustado muchísimo la música… Está en un momento muy bonito de su vida tanto profesionalmente como personalmente”.

Chayo es más de copla como su madre, pero el gusto musical de los Mohedano es muy variado porque a Salvador le encanta el flamenco “Mi hijo salvador es muy flamenquito, muy de Camarón”. Pero en esta ocasión estamos hablando de rap y Rosa ha querido que supiéramos que ‘El Mohe’ pertenece al grupo HDS y que ellos componen, graban, cantan y producen sus propios temas. Algo que a Rosa le sorprende porque su hijos sigue teniendo algo del niño que conocimos “Es muy tímido, yo no sé cómo se atreve con la música”.

Rosa Benito nos presentó a Amador Mohedano Jr. en la final de ‘Supervivientes’

“En este puzzle de la felicidad falta una pieza, ¿no?”, aseguraba Jorge Javier Vázquez antes de que Rosa Benito proclamara un “Me falta mi hijo Amador al que tengo unas ganas locas de ver” y viéramos por primera vez al pequeño de los Mohedano. Rosa Benito llevaba tres meses sin ver a su hijo, estaba deseando tenerle entre sus brazos y se sentía una mujer nueva con ganas de cambiar muchas cosas de su vida: “Me he acordado tanto de ti, he llorado tanto acordándome de ti, de tantas cosas que te he hecho, pero ya voy a hacerlo todo muy bien. Te quiero con locura”.

Amador Jr, en ese momento era un niño y ante las bromas del presentador dejaba claro que para él como su madre no había ninguna: “Para mí no es pesada”.