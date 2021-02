Lo sentimos pero vamos a reventarle la exclusiva millonaria a Isa Pantoja. Sabemos el secreto mejor guardado de toda novia que se precie… ¡Sabemos cómo es su traje de boda ! Es más, de la mano del diseñador José Perea, os vamos a mostrar una recreación del mismo: “Ha elegido un diseño muy sencillo pero elegante y nada flamenco, eso me ha sorprendido”, asegura.

Se trata de un vestido sexy , de corte sirena y de color ivory que cuenta con pedrería de Swarovsky por la parte de atrás, además de un escote que baja hasta el coxis. Además, nos cuentan que su precio puede oscilar entre los 10.000 y los 15.000 euros: “Solamente el velito cuesta 5.000 euros”, nos asegura un testigo. En total podrían ser unos 20.000 euros, sin contar con otros complementos. "A mí no me entusiasma, pero lo importante es que le guste a la novia", dice María Patiño al respecto.

¿Cuándo se casan Isa Pantoja y Asraf Beno?

Además, nuestro confidente nos confirma que Isa y Asraf no quieren casarse con frío “porque ella no quiere usar chaqueta ni nada de eso porque es de abuela”. La fecha rondaría entre el verano y principios de otoño, tal y como escuchó este testigo con el que hemos podido hablar. Además, sería por la iglesia y en Sevilla... ¿qué hay de su idea de casarse en Marruecos y no por la iglesia? ¡Cambio radical de planes!