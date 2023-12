Albert Rivera explica cómo conoció a Malú y cuál es su relación con la cantante y madre de su hija Lucía

El ‘reportero único’ José Luis Sancho no ha podido evitar preguntar a Albert Rivera por cómo conoció a Malú. “Parece un tópico, pero la conocí en un concierto en Barcelona, en 2015 o 2016. Me la presentaron al acabar el concierto. Empezamos amistad en ese momento y la mantuvimos, pero no teníamos relación (sentimental), cada uno tenía pareja”, ha respondido el expolítico catalán.