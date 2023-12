Albert Rivera recuerda un anecdótico momento en ascensor con Pedro Sánchez, cuando cargaba con el adoquín y demás objetos que enseñó en el debate electoral

Ante la pregunta del ‘reportero único’ Aratz Alberdi de “si le gusta aparecer en los periódicos o la televisión”, Albert Rivera reconoce que no se siente 100% cómodo: “Me sigue dando vergüenza, y también me sale el lado perfeccionista y no me gusta verme ni en la televisión ni en los periódicos. Lo que pasa es que uno se tiene que acostumbrar. Y ahora, la realidad es que prefiero que me echen de menos que de más”.